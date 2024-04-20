Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны «Теплый Стан»

Часть промзоны «Теплый Стан» в Ясеневе будет реорганизована по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в субботу, 20 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, на этом участке построят современные производственные и общественно-деловые комплексы, в том числе два технопарка. Кроме того, специалисты приведут в порядок почти километр прилегающей улично-дорожной сети. В программе также предусмотрено создание парковок.

— Обновим уже существующие и проложим новые инженерные сети. Также благоустроим общественные пространства и зеленые территории, — написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.

Недавно на месте бывшей промзоны «Октябрьское поле» ввели в эксплуатацию четыре жилых корпуса и детский сад, построенные по первому заключенному в столице договору КРТ. Инвестор продолжает строить здесь жилье, бизнес-центр и еще один детский сад, создавая современный городской квартал. Договор о реорганизации был заключен в 2020 году. С того момента на месте «Октябрьского поля» также ввели в эксплуатацию дом, медицинский центр и школу.