Общественная палата Москвы высадила аллею сирени в парке «Ходынское поле»

Вместе со своими семьями члены Общественной палаты Москвы вышли на субботник и высадили аллею сирени в парке «Ходынское поле». Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

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— Атмосфера субботника есть в прошивке любого человека и именно не как тип физического труда, а как способ коммуникации с теми, кого давно не видел. Многие члены палаты пришли с семьями, с детьми, родными. Это чудесно, когда семья, а этот год назван годом семьи, проводит дружно, с улыбками, субботнее утро. В субботнике есть что-то такое, с чем мы не соприкасаемся в обычной жизни. Мы видим, какой чудесный парк, здесь много деревьев, а нам дорога будет эта аллея. Мне кажется, мы сами должны создавать себе праздничное настроение и сегодня один из таких дней, — рассказал Константин Ремчуков, председатель Общественной палаты Москвы.

Новую аллею можно увидеть в парке возле прудов. Все сорта сирени выведены русскими селекционерами. Среди них «Красавица Москва» и «Советская Арктика». Именно эти сорта вдохновляли их на выведение новых сортов. Молодым кустам, по мнению специалистов, потребуется около месяца, чтобы окрепнуть, пишет Telegram-канал «Общественная палата Москвы».

Москвичей приглашали к участию в общегородском субботнике, который состоялся 20 апреля. За участие можно было получить городские баллы в проекте «Город заданий». Мероприятие, как ожидалось, прошло на более чем на 170 площадках во всех административных округах столицы.