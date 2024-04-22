В Москве 23 апреля пройдет репетиция парада к 9 Мая

Движение на ряде улиц в Тверском районе в Москве перекроют 23 апреля в связи с проведением репетиции с механиками-водителями военной техники к 9 Мая.

Ограничения будут действовать с 21:00 по мск до окончания мероприятия, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"23 апреля в связи с проведением тренировки парада в Москве временно закроют движение в Тверском районе. Движение будет закрыто 23 апреля с 21:00 по мск до окончания мероприятия на улице Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая, на 1-й Тверской-Ямской улице от улицы Большая Садовая до улицы Гашека, на съезде на улицу Тверская со стороны станции метро "Маяковская" от дома 2, строение 2 по улице 1-я Тверская-Ямская до дома 2, строение 1 по улице 1-я Тверская-Ямская, на улице Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, на улице Охотный ряд от улицы Тверская до улицы Большая Дмитровка, на улице Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка", - говорится в сообщении.

Кроме того, возможны кратковременные ограничения движения на Тверском бульваре (от улицы Большая Никитская до улицы Тверская), Страстном бульваре от улицы Тверская до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском переулке (от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверская).