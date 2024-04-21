Собянин: в городском субботнике приняли участие более миллиона человек

Во втором общегородском субботнике, который прошел 20 апреля, приняли участие один миллион 40 тысяч горожан. Это часть традиционного весеннего месячника благоустройства, который начался 1 апреля и продлится до конца месяца, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Городские службы продолжили приводить в порядок дворовые территории, детские и спортивные площадки, парки и скверы, дорожную инфраструктуру, фасады зданий. Жители помогали специалистам городских служб: очищали газоны, участвовали в обустройстве цветников, высадке деревьев и кустарников», — написал Мэр Москвы.

На территориях, где прошел субботник, работала полевая кухня, проводились эстафеты, викторины и мастер-классы. Например, в Лосиноостровском районе для детей организовали занятия по изготовлению кормушек для птиц, а в Головинском горожане играли в городки и участвовали в спортивных эстафетах.