Москвичи обнаружили зайчат на природных территориях столицы

Зайцы, живущие на природных территориях столицы, начали обзаводиться потомством — на горячую линию Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы уже поступило несколько сообщений от жителей об ушастых малышах. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщили в пресс-службе департамента.

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— Горожанам следует помнить, что дикие звери не могут потеряться в лесу и не нуждаются в спасении. Однако не лишним будет присмотр за домашними животными во время прогулки: питомец должен быть на поводке, на собаку нужно надеть намордник, — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что в Москве обитают заяц-беляк и заяц-русак. Оба этих вида занесены в Красную книгу столицы. Малыши зайца-беляка рождаются зрячими и сразу покрыты густым мехом. Несколько часов после появления на свет они сидят в траве неподвижно, а затем учатся бегать.

При этом детеныши практически все время находятся в одиночестве, без родителей, поскольку взрослая особь выделяет специфический запах, привлекающий хищников. У новорожденных зверьков железы секреции пока еще работают слабо, поэтому вдали от родителей им безопаснее.

У этих животных существует интересный социальный обычай — все детеныши, рожденные на одной территории, становятся общими. Накормить их молоком может любая самка. Такая пища нужна зайчатам до 20–30-го дня, однако уже с восьмого дня после появления на свет они постепенно учатся есть траву, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также на природных территориях Москвы начали просыпаться змеи. Одним из наиболее опасных видов, обитающих в городском округе, являются гадюки. Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды напомнили горожанам, что делать в случае встречи с этим видом пресмыкающихся.