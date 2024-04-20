Собянин рассказал о ходе строительства нового электродепо «Столбово»

В столице идет строительство нового электродепо «Столбово». Об этом в субботу, 20 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН Москва

— Строящееся в Новой Москве электродепо «Столбово» станет одним из крупнейших, — отметил глава города.

Мэр отметил, что новый комплекс будет включать в себя более 50 зданий и сооружений, а общая длина проложенных рельсов превысит 12 километров. На ежедневной основе здесь смогут выполнять техническое и эксплуатационное обслуживание порядка трех десятков составов Сокольнической и будущей Троицкой линий метро, заключил Собянин в своем блоге.

Среди прочего специалисты модернизируют электродепо «Владыкино». Такие работы позволят почти на четверть увеличить число канав для обслуживания подвижного состава столичного метрополитена и довести их количество до 48.

Говоря о строящейся линии метро в Троицке, следует отметить, что в феврале специалисты завершили оформление путевых стен в ходе отделки строящейся станции «Университет дружбы народов». Кроме того, в скором времени завершится возведение еще одной — станции «Коммунарка».