Трем домам в стиле неоклассицизм вернули исторический облик

Здания расположены в 1-м Новоподмосковном переулке, на Ленинградском проспекте и улице Костякова.

© Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москв

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда на севере Москвы восстановили три жилых дома, которые были возведены в стиле советский неоклассицизм. Об особенностях работ рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Консоли, пилястры и колонны с капителями

Типичное здание, отсылающее к стилю неоклассицизм, располагается по адресу: 1-й Новоподмосковный переулок, дом 4. Специалисты привели в порядок его фасад. Они расчистили и промыли все поверхности специальным раствором, заделали трещины, восстановили кирпичную кладку и выполнили антигрибковую обработку, значительно увеличивающую срок эксплуатации поверхностей, а после окончания работ сделали гидрофобизацию. Кроме того, были отремонтированы поврежденные декоративные элементы, а при воссоздании утраченных на помощь пришли 3D-моделирование и лазерное сканирование.

На завершающем этапе фасад нижних пяти этажей дома оштукатурили и окрасили в соответствии с колористическим решением в лимонно-желтый цвет. Отремонтировали также цоколь дома, оконные и дверные откосы, заменили водосточные трубы и отливы, восстановили балконы.

Этот дом возвели в 1954 году. Здание имеет п-образную форму. Главный фасад на уровне первого этажа выделен штукатурной прямоугольной рустовкой. Со второго по пятый этаж строение облицовано окрашенными керамическими блоками, а последние этажи — неокрашенными керамическими блоками. Фасады декорированы наличниками, консолями, пилястрами и колоннами с капителями. Лоджии седьмого и восьмого этажей объединены арочными проемами. Внутренняя часть дворового фасада выделена четырьмя симметричными эркерами и фронтонами. По периметру дома тянется массивный кровельный карниз с дентикулами, иониками и кронштейнами.

Филенки, межэтажные пояса и карнизы

Здание на Ленинградском проспекте (дом 67, корпус 1) возвели в 1939 году в стиле советский неоклассицизм. Здесь специалисты восстановили фасад, подвальное помещение и заменили инженерные системы. Для того чтобы вернуть первозданный облик дома, создали уникальный проект проведения работ. Специалисты подобрали качественные отечественные материалы и современные технологии.

Для удобства жителей обновление фасада разбили на несколько этапов. Сначала специалисты расчистили плоскости от накопившихся загрязнений, а затем выполнили отбивку отслаивающихся частей штукатурного слоя. На следующем этапе нанесли антигрибковую защиту на места намокания.

Поврежденную в процессе многолетней эксплуатации кирпичную кладку отремонтировали — произвели частичную замену кирпича и его вычинку. Декоративные элементы, расположенные на фасаде, бережно восстановили. На завершающей стадии специалисты обновили штукатурный слой и окрасили фасад. «Бежевый лен» — это цвет верхних этажей здания, а рустованную часть фасада окрасили в цвет светлого красного дерева. Помимо этого, в рамках капитального ремонта отремонтировали балконные плиты и ограждения, а также привели в порядок входные группы, цоколь и навесили новые водосточные трубы.

Жилой дом был построен по индивидуальному проекту. Его фасады обладают многокомпонентной пластикой. Два нижних этажа рустованы и выделены более темным цветом, выступающие части фасада украшают пилястры, филенки, межэтажные пояса и карнизы. Оконные пространства декорированы наличниками и сандриками, а входные группы оформлены порталами. По периметру здания тянется венчающий карниз, который поддерживают кронштейны.

Барельефы, портики и замковые камни

Еще один яркий пример неоклассики на севере столицы — дом 10 на улице Костякова. В 2023 году на объекте завершились работы по восстановлению фасада. Это жилое здание с антресолью, построенное в 1939-м, — архитектурная жемчужина Северного административного округа. Главная задача, которая стояла перед специалистами наряду с обновлением конструктива фасада, — воссоздать лепной декор и архитектурные элементы дома. Сначала они выполнили расчистку и промывку плоскостей, а затем заделали трещины специальным строительным составом и обработали места намокания современным антигрибковым и укрепляющим средством. На следующем этапе привели в порядок штукатурный слой, русты нижних этажей и восстановили архитектурные элементы с использованием современных технологий. После этого фасад окрасили, сохранив историческое колористическое решение.

Здесь мастера использовали цвета «арахисовый крем» и «коричневый шампиньон». Большое внимание уделили балконам: восстановили плиты и положили новое напольное покрытие. Очистили и окрасили не только стены, но и цоколь, внешние оконные и дверные откосы, а также заменили отливы и водосточные трубы, отремонтировали входные группы.

Этот дом был возведен по индивидуальному проекту в стиле советский неоклассицизм. Он имеет сложную форму. Во двор можно зайти сбоку или воспользоваться центральной аркой. Три нижних этажа рустованы, верхние украшены пилястрами и барельефами, часть оконных пространств подчеркивают наличники и замковые камни. На главном фасаде на уровне третьего — пятого этажей находятся декоративные портики. Между пятым и шестым этажами тянется широкий многопрофильный карниз. Дворовые фасады выполнены в более лаконичной стилистике с типовыми окнами. Обращают на себя внимание витражные окна лестничных клеток, оформленные многоуровневыми порталами. По периметру дома расположен массивный венчающий карниз с дентикулами.