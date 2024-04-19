Роскосмос показал спутниковое фото обрушившегося на Москву шторма

Пресс-служба российской госкомпании Роскосмос опубликовала спутниковый снимок циклона «Гори», который обрушился на Москву и Центральную Россию.

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Как сообщили в Роскосмосе, шторм стал причиной неблагоприятных погодных условий — с 18 апреля в Москве был введен «желтый» уровень погодной опасности.

© Роскосмос

«Ожидается, что выпадет почти месячная норма осадков», — сказано в сообщении ведомства.

Последствия непогоды в Москве попали на видео

Балканский вихрь «Гори» стал причиной сильного ветра в столице — с порывами до 23 метров в секунду. Кроме того, в некоторых районах Москвы ожидается выпадение до 18 миллиметров осадков, что составляет порядка 40% от месячной нормы.