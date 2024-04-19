Мэр Москвы: в районе Котловка построят еще одну школу

Принято решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Котловка (ЮЗАО). Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Реорганизуемая территория по адресу: Нагорная улица, владение 28/3 площадью 2,73 гектара расположена между Севастопольским проспектом, улицами Ремизова и Нагорной.

Здесь возведут школу на 1350 учеников. Результатом реализации проекта станет создание около 160 рабочих мест.

«В столице уже одобрены и реализуются 76 проектов КРТ, благодаря им будет создано порядка 194 тысяч рабочих мест», — сообщил Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Проекты реализуются на площади более 998 гектаров. В их рамках планируется возвести свыше 19,2 миллиона квадратных метров недвижимости.