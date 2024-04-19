В Москве пройдет заседание Комитета по устойчивому развитию и ESG

В Москве 24 апреля 2024 года состоится стартовое заседание Комитета по устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров с новым составом председателей по теме «Смыслы и ценности устойчивого развития». Это первая сессия Комитета, которая пройдет в формате живой дискуссии, где каждый может высказаться по теме в формате открытого микрофона.

© Пресс-служба Ассоциации менеджеров

Устойчивое развитие давно на слуху в бизнес-среде, но до сих пор случаются разночтения в смыслах, которые компании закладывают в это понятие. Завершение очередного цикла нефинансовой отчетности является отличной точкой сверки.

Для дальнейшего развития важно понимать общее настроение рынка: какие ценности видят компании в повестке ESG, какими именно путями планирует достигать целей благополучного развития экономики и общества. А также кто является главной движущей силой: государство, бизнес или общество. И кто на данный момент лидируют эту тему так, чтобы задавать общий тон и чтобы становиться примером для других.

Участники встречи обсудят следующие вопросы:

— В чем заключаются ценности устойчивого развития для бизнеса.

— Лидерство в устойчивом развитии: как компании задают тон повестке ESG.

— Результаты завершения очередного цикла нефинансовой отчетность.

— Рекомендации Центробанка.

— План деятельности на год.

Модераторами выступят:

Марина Слуцкая, директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству, ДОМ.РФ; со-председатель Комитета по устойчивому развитию и ESG АМ.

Ярослава Врубель, руководитель по устойчивому развитию и связям с инвесторами, ММК; со-председатель Комитета по устойчивому развитию и ESG АМ.

Заседание пройдет по адресу: Москва, ВДНХ, Дом Мечты, Павильон Т (проспект Мира, 119с15).

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