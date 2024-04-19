Пассажиры столичной подземки стали реже читать и больше работать

Пассажиры столичного метро с начала года стали уделять больше времени работе, выяснили аналитики компании «МегаФон». С января по март этого года число пользователей онлайн-библиотек в московской подземке сократилось на 18 процентов, а офисных приложений, наоборот, увеличилось на 60 процентов. Параллельно с этим у пассажиров вырос интерес к мобильному геймингу.

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Чаще всего москвичи и гости города во время поездок в столичном метро изучают текстовые документы и электронные таблицы — на их долю пришлась почти половина «офисного» трафика. Также в топ вошли сервисы для видео-конференц-связи и удаленной работы.

Как отмечается, интерес к популярным ресурсам для чтения книг с начала года уменьшился на 18 процентов, тогда как мобильным геймингом пассажиры столичного метро стали развлекать себя вдвое чаще. В частности, они выбирают многопользовательские игры в жанре экшн, королевская битва и песочница, а также карточные игры-стратегии, симуляторы, головоломки и онлайн-RPG.

Активнее всего мобильным интернетом пользовались пассажиры Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой и Арбатско-Покровской линий московского метро. При этом по прокачанному объему больше всего трафика собрала станция «Охотный ряд», расположенная в самом центре Москвы. Последнее место по объему трафика занимает «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии.

Осенью прошлого года интернет в московском метро заработал значительно быстрее: инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-инфраструктуру, увеличив емкость сети в тоннелях и на станциях столичной подземки. Также специалисты компании завершили строительство сетевой инфраструктуры по всей длине БКЛ. Теперь пассажиры «второго сердца» Москвы могут свободно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 180 Мбит⁄с в тоннеле и до 450 Мбит⁄с — в вестибюлях столичного метро.