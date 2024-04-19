Московский зоопарк закрыли из-за погодных условий

Московский зоопарк в пятницу, 19 апреля, закрыли из-за погодных условий в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада. Вечерняя Москва

«Из-за погодных условий наш зоопарк временно закрывается для посетителей. Дальнейшее решение о работе учреждения будет приниматься исходя из погодных условий», – говорится в сообщении. Агентство «Москва»

Ранее сообщалось, что 19 апреля в столице ожидается сильный ветер скоростью до 23 м/с. Горожан призвали быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. ТАСС