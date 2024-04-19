Московский зоопарк закрыли из-за погодных условий

Московский зоопарк в пятницу, 19 апреля, закрыли из-за погодных условий в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

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— Из-за погодных условий наш зоопарк временно закрывается для посетителей. Дальнейшее решение о работе учреждения будет приниматься исходя из погодных условий, — следует из публикации в Telegram-канале.

В связи с непогодой московские парки также временно закрылись для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе «Мосгорпарка».

Накануне синоптик Евгений Тишковец предупредил о девятибалльном шторме в Центральной России и Москве. Порывы ветра 19 апреля местами могут достигать 25 метров в секунду.

Кроме того, Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности 19 апреля в столице из-за сильного ветра. Порядка 300 бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах города.

Синоптики также сообщали, что в Москве пойдет дождь, местами сильный. В отдельных районах города ожидается гроза. За два дня может выпасть до 18 миллиметров осадков, что составляет порядка 40 процентов месячной нормы.