Собянин: cтадион «Локомотив» в Люблино реконструируют до конца года

Исторический стадион «Локомотив» в столичном районе Люблино будет реконструирован, работы завершатся до конца 2024 года.

© sobyanin.ru

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте.

«Когда-то футбольный стадион «Локомотив» на ул. Тихая на юго-востоке Москвы знавал лучшие времена. В середине прошлого века на его газоне «железнодорожники» сражались со «Спартаком» и «Торпедо». <...> К сожалению, сегодня от старого футбольного поля осталось только несколько архивных фото. В 2024 году на его месте появится большая игровая арена площадью более 7 тыс. кв. м с искусственным покрытием и подогревом – играть можно будет и летом, и зимой. Сбоку от основного поля будет размещено два малых тренировочных поля размером более 500 кв. м каждое. Чтобы за ходом игры было удобнее наблюдать, установят табло», – написал мэр.

Собянин подчеркнул, что старая трибуна не подлежит восстановлению из-за ветхости, в связи с чем была запроектирована новая «воздушная» трибуна на 800 человек с навесом из легковозводимых конструкций, с художественной подсветкой и логотипом стадиона.

«Как и прежде, по центру трибуны будет арка для прохода на территорию», – добавил он.

Кроме того, мэр сообщил, что на стадионе появится беговая дорожка: ее проложат вокруг полей и покроют амортизирующим покрытием. Кроме того, будет создана дорожно-тропиночная сеть с лавочками и урнами и организована спортивная площадка с силовыми тренажерами и снарядами для воркаута.

Помимо этого, территорию стадиона оснастят системой ливневой канализации. «Благодаря качественному наружному освещению, в том числе специальным спортивным прожекторам, – играть и тренироваться будет комфортно и в вечернее время», – пояснил мэр.

Также Собянин отметил, что сохранившиеся здания находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта.

«В ходе работ первозданную кирпичную кладку зданий восстановят, отшлифуют, окрасят в белый цвет и дополнят декоративными перфорированными металлическими панелями светлых оттенков. Это придаст строениям единый архитектурный стиль, гармонично сочетающийся с другими объектами стадиона. После реконструкции часть зданий будет использована для административных и бытовых нужд, а в других разместится комплекс раздевалок и общественный туалет. А еще планируется обустроить небольшой гараж для хранения спецтехники», – добавляется в публикации.

Наконец, мэр подчеркнул, что в результате реставрации исторический стадион «Локомотив» получит единый архитектурный облик и современное функциональное наполнение и вновь станет важной частью городской среды.