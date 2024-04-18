В Московском театре иллюзии пройдут премьерные показы мюзикла «Маугли»

Премьерные показы мюзикла «Маугли» пройдут в Московском театре иллюзии 27 апреля, 11 и 24 мая 2024 года.

Хорошо известное всем произведения Редьярда Киплинга о приключениях Маугли предстанет совсем не в том виде, в каком оно знакомо нам с детства. В авторской версии Владимира Алексеева персонажи Киплинга обретут необычные амплуа. Великий змей Каа воплощает в спектакле истинную мудрость и справедливость; волчица-мать Ракша являет собой хранительницу семейного очага и традиционных ценностей; тигр Шер-Хан и стая гиен олицетворяют кровожадных хищников, для которых нет ограничений, кроме закона силы; а бандерлоги превратятся в веселых реперов, которые пренебрегают общепринятым правилами.

В центре истории – по прежнему человеческий детеныш Маугли, воспитанный волчьей стаей и бросивший вызов жестокому тигру Шер-Хану — негласному правителю джунглей. Зритель узнает, как беззащитный малыш превратится в настоящего вожака стаи, пройдя через опасные приключения и тяжелые испытания, обретет друзей и откроет в себе человечность. Джунгли станут аллюзией на нынешнее человеческое общество, а в образах животных мы узнаем наших современников с их устремлениями и иллюзиями. Недаром жанр постановки определяется как мюзикл-иллюзия. Зритель получит возможность поразмышлять о том, как должен быть устроен мир, о том, стоит ли его менять и чем руководствоваться при этом.

Оригинальные костюмы персонажей, эффектная сценография, много интересной музыки, необычных современных танцев и красивых песен, завораживающее видео и конечно иллюзионные и цирковые трюки – все это можно будет оценить в новом зрелищном проекте Московского театра иллюзии. Спектакль в равной степени адресован и детям, и взрослым

Главные роли исполнят звезды российских мюзиклов – Сергей Веселов, Роман Графов, Максим Заусалин, Галина Шиманская и др.

Режиссёр-постановщик – Михаил Сидоренко

Автор сценария, сценография и видеоконтент – Владимир Алексеев

Художник по костюмам – Ольга Сид

Музыка – Сергей Варламов

Слова песен – Анна Балашова, Владимир Алексеев