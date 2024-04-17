Собянин пожелал успехов бывшему заммэра Москвы Бочкареву

Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал Андрею Бочкареву, который ушел с должности заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства, успехов в дальнейшей работе и отметил его огромный вклад в развитие города.

"Бочкарев Андрей Юрьевич переходит на другую работу. Тринадцать лет он занимался в Москве строительством. Под его руководством возводились станции метро, дороги, школы, детские сады и больницы. Андрей Юрьевич внес огромный вклад в развитие города. Пожелаю ему успеха на новом месте", - написал Собянин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев покинул свою должность по собственному желанию. Его место занял бывший заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.