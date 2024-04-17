$94.07+0.4999.93+0.14
Войти в почту

Рекордные 20 тыс. человек посетили фестиваль колледжей в Москве

В столице завершился весенний фестиваль колледжей, его участниками стали рекордные 20 тыс. москвичей. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Рекордные 20 тыс. человек посетили фестиваль колледжей в Москве
© t.me/mos_sobyanin
«Приближается самое важное и ответственное время для старшеклассников: пора экзаменов и выбора будущей профессии. Чтобы помочь ребятам определиться со своим дальнейшим карьерным треком, в дни весенних каникул в Москве мы провели большой фестиваль колледжей. Вместе с работодателями организовали флагманские мероприятия, посвященные ключевым отраслям экономики города и наиболее востребованным сейчас профессиям. Фестиваль собрал более 20 тыс. участников на 52 площадках столицы», – отметила Ракова.

Она напомнила, на каждой площадке работали представители приемной комиссии и партнеров-работодателей, чтобы что родители и подростки могли оценить программы обучения, подобрать наиболее подходящую профессию и стажировку.

Узнать подробнее о востребованных профессиях и специальностях, которым обучают в столичных колледжах, можно на портале «Школа.Москва» (shkolamoskva.ru), в разделе «Атлас профессий».

Новости Москвы
Анастасия Ракова
Москва