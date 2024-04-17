Рекордные 20 тыс. человек посетили фестиваль колледжей в Москве

В столице завершился весенний фестиваль колледжей, его участниками стали рекордные 20 тыс. москвичей. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Приближается самое важное и ответственное время для старшеклассников: пора экзаменов и выбора будущей профессии. Чтобы помочь ребятам определиться со своим дальнейшим карьерным треком, в дни весенних каникул в Москве мы провели большой фестиваль колледжей. Вместе с работодателями организовали флагманские мероприятия, посвященные ключевым отраслям экономики города и наиболее востребованным сейчас профессиям. Фестиваль собрал более 20 тыс. участников на 52 площадках столицы», – отметила Ракова.

Она напомнила, на каждой площадке работали представители приемной комиссии и партнеров-работодателей, чтобы что родители и подростки могли оценить программы обучения, подобрать наиболее подходящую профессию и стажировку.

Узнать подробнее о востребованных профессиях и специальностях, которым обучают в столичных колледжах, можно на портале «Школа.Москва» (shkolamoskva.ru), в разделе «Атлас профессий».