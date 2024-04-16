Собянин сообщил о планах обновления корпусов двух московских больниц
В столице будет проведена реконструкция двух крупных городских медучреждений. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, работы по реконструкции будут проведены на территории МКНЦ имени Логинова, являющегося одним из якорных онкоцентров города, где оказывают высокотехнологичную медпомощь.
— Реконструкция затронет корпуса №2 и №3, в которых занимаются неврологией, урологией, маммологией, лечат опухоли головы и шеи и оказывают помощь по другим направлениям, — пояснил глава города.Кроме того, соответствующие работы пройдут и в ГКБ имени Буянова — многопрофильной клинике. Здесь специалисты займутся приведением в порядок фасада главного корпуса, модернизацией системы автоматической пожарной сигнализации и благоустройством территории, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.
В конце февраля мэр столицы осмотрел новый корпус Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка». Согласно плану, больница станет крупнейшим медкомплексом Москвы. Корпус лучевой терапии стал десятым и финальным.