Собянин сообщил о планах обновления корпусов двух московских больниц

В столице будет проведена реконструкция двух крупных городских медучреждений. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

По его словам, работы по реконструкции будут проведены на территории МКНЦ имени Логинова, являющегося одним из якорных онкоцентров города, где оказывают высокотехнологичную медпомощь.

— Реконструкция затронет корпуса №2 и №3, в которых занимаются неврологией, урологией, маммологией, лечат опухоли головы и шеи и оказывают помощь по другим направлениям, — пояснил глава города.Кроме того, соответствующие работы пройдут и в ГКБ имени Буянова — многопрофильной клинике. Здесь специалисты займутся приведением в порядок фасада главного корпуса, модернизацией системы автоматической пожарной сигнализации и благоустройством территории, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.

В конце февраля мэр столицы осмотрел новый корпус Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка». Согласно плану, больница станет крупнейшим медкомплексом Москвы. Корпус лучевой терапии стал десятым и финальным.