В Москве пройдет юбилейный концерт группы "Мураками"

Самая солнечная рок-группа страны – «МУРАКАМИ» - отправляется в грандиозный тур! В 2024 году команде исполняется 20 лет – и за эти годы собралось немало историй, которыми музыкантам не терпится поделиться с поклонниками. Тур в честь 20-летия «Мураками» разделили на две части: весной и осенью 2024 пройдут большие электрические концерты по всей России.

© Пресс-служба группы «Мураками»

В Москве концерт состоится 19 апреля 2024 в клубе 1930 Moscow – громко и ярко, в расширенном составе и максимальном электрическом звучании.

- «МУРАКАМИ» за годы, как хорошее вино, становится вкуснее и интереснее. Мы продолжаем творить и придумывать новые треки, создавать классные аранжировки на наши старые песни. И, конечно, сподвигнем всех петь в этом туре, ведь куда без песен? Мы отожжем с подругами, посмотрим на силуэты. Напомним, где наш 0 км, пустимся наутек от всех проблем и дадим слово, что все будет хорошо! Мы уже начали подготовку, мечтаем сотворить невозможное и все успеть, и предвкушаем наши будущие встречи, ведь это того стоит! – комментирует солистка группы Диляра Вагапова.

К 20-летию «МУРАКАМИ» подготовились основательно - завершена работа над новой электрической программой, в которую вошли хиты в обновлённых аранжировках и редко исполняемые треки. Также в феврале вышел альбом THE BEST XX, состоящий из лучших песен за 20 лет и перезаписанных под руководством продюсера и музыканта Льва Трофимова.

- Конечно же, мы не можем встретить свое 20-летие без сюрприза – уверен, у нас получился интересный сборник, который порадует наших слушателей и привлечет внимание новых. 20 лет лично для меня – почти полжизни. Это главное дело в моей жизни, в котором я смог проявить себя как музыкант, сонграйтер, партнер, друг и водитель! Это большая история, в которой сплетаются много судеб. Это сложные, иногда печальные, радостные моменты, делающие историю нашей группы живой! – дополняет гитарист «МУРАКАМИ» Раиль Латыпов.

«МУРАКАМИ» - российская рок-группа из Казани, образованная осенью 2004 года. Такие хиты, как «0 км» и «Бред» взорвали главные хит-парады и чарты, и принесли коллективу широкую известность. На их счету более 20 выпущенных клипов и лирик-видео, 12 полноформатных альбомов, гастроли по всей России и не только, и, конечно, выступления на главных фестивалях страны. «МУРАКАМИ» постоянно удивляют поклонников смешением жанров, удивительно тонкой лирикой и внезапными коллаборациями. В постоянном составе группы – Диляра Вагапова (вокал), Раиль Латыпов (гитара), Ильдар Субаев (бас-гитара), Тарас Андреев (барабаны), Руслан Ибрагимов (гитара).

С невероятной душевностью и теплом, улыбками и историями, тонкой и глубокой лирикой и мощным гитарным звуком – не пропусти концерт «МУРАКАМИ» в Москве, приуроченный к 20-летию команды! Это будет громко!

Билеты в продаже на uconcerts.ru и murakamiband.ru, а также в кассах вашего города.