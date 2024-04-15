Специалисты промывают фонтан «Золотой колос» на ВДНХ после зимы

Специалисты приступили к промывке фонтана «Золотой колос» на ВДНХ после зимнего периода. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

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— «Золотой Колосс» — один из самых необычных фонтанов на территории ВДНХ, — рассказали в службе.

Верхушку фонтана промоют альпинисты. В порядок будут приведены фигуры в виде рога изобилия, нижняя часть фонтана и постамент. Смальту натрут специальным раствором, а конструкции в подземных коллекторах и струеобразующие элементы проверят на наличие неисправностей.

Работы займут около четырех дней, говорится в Telegram-канале комплекса.

Также специалисты промыли фонтан «Каменный цветок» после зимнего сезона. Они очистили мозаичные элементы мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты. Гранитные поверхности промыли аппаратами высокого давления.

Всего в апреле в порядок приведут свыше 1,1 тысячи памятников. Подобные работы можно проводить только при плюсовой температуре воздуха.