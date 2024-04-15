Владельцам ресторанов в Москве порекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра

Столичным кафе и ресторанам порекомендовали закрыть летние веранды в связи с сильным ветром. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы.

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— Просим все кафе и рестораны с летними верандами временно прекратить обслуживание гостей на улице, укрепить конструкции и закрыть зонты, — говорится в Telegram-канале департамента.

Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду сохранится в Москве до конца понедельника, 15 апреля. Горожан призвали сохранять внимательность на улице в непогоду.

Кроме того, на этой неделе в столице ожидается барическая пила, при которой атмосферное давление будет колебаться от 732 до 755 миллиметров ртутного столба.

На этой неделе в столичный регион вернутся похолодание, осадки и пониженное атмосферное давление, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, после аномально теплого для центральной России начала месяца средняя температура воздуха оказалась примерно на шесть градусов выше климатической нормы.