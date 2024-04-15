Собянин открыл новое здание школы № 1474 в Ховрине

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 15 апреля, открыл новое здание школы № 1474 в районе Ховрино.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пятиэтажное здание площадью 8,8 тысячи квадратных метров появилось на Клинской улице. Главной архитектурной особенностью здания стал атриум в центральной зоне, который может служить лекторием, кинотеатром и концертным залом.

— Стараемся, чтобы наши новые школы были просторными, светлыми, потому что от того, какие воспоминания закладывает школа, во многом зависит наша жизнь, наши ощущения, — рассказал глава города.

Новое здание будет рассчитано на 658 учеников 10-х и 11-х классов. Специалисты оборудовали здесь специализированные классы инженерии, медицины, предпринимательства и медиа, передает агентство городских новостей «Москва».

Сергей Собянин рассказал, что в столичных районах Ховрино и Головинский построили пять новых образовательных учреждений за последние годы.

На севере столицы идет строительство 30 домов по программе реновации, столько же корпусов в настоящее время проектируется. Одновременно со строительством жилья ведется развитие и социальной инфраструктуры.