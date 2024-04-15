Москвичей предупредили о пробуждении самых опасный рептилий

Жителей Москвы предупредили о пробуждении змей и дали рекомендации по правильному поведению при встрече с ними. Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что делать при встрече с наиболее опасной рептилией, обитающей в городе, — гадюкой обыкновенной, сообщается на сайте столичной мэрии.

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При выходе на природу эксперты советуют обувать высокую обувь, а при нахождении в зарослях травы — раздвигать растения, постукивая палкой. Это позволит вспугнуть змею, и она успеет уползти на безопасное расстояние. Специалисты указали, что гадюка не может нанести укус выше колена, из-за чего призвали тщательно защищать эти места плотной одеждой.

Если змея все же укусила, нужно незамедлительно обратиться к медикам. В ожидании помощи необходимо освободить место укуса, промыть рану водой с мылом или антисептиком, наложить стерильную повязку.

Ранее сообщалось, что змеи выходят из зимовки в конце апреля — начале мая и могут прятаться в хорошо прогреваемых солнцем местах, в том числе на дачных участках.