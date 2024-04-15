Собянин: Дни исторического и культурного наследия пройдут в Москве с 18 апреля по 31 мая

Дни исторического и культурного наследия пройдут в Москве с 18 апреля по 31 мая. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

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«В программу включено около 300 памятников московской старины, с архитектурой которых можно ознакомиться на экскурсиях, лекциях, мастер-классах. Всего запланировано больше 600 мероприятий», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Главная цель акции этого года — показать современную жизнь столичных памятников, в том числе сохранивших свои исторические функции. Среди них жилой Дом Наркомфина, Московский дворец пионеров, где работает учреждение дополнительного образования, а также дом-коммуна, в котором находится студенческое общежитие.

Отдельный цикл мероприятий посвятили усадебному наследию.

На некоторых площадках подготовили специальную семейную программу. Например, в ландшафтном парке «Митино» пройдет детский мастер-класс «Я — археолог». Взрослые в это время смогут посетить выставку «Стиль былых времен».

Записаться на мероприятия Дней исторического и культурного наследия можно на портале «Узнай Москву».

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