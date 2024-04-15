Планируется, что около 200 судов будут курсировать по прогулочным и круизным маршрутам по Москве-реке в навигацию, которая стартует 24 апреля 2024 года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в приемной управления внутреннего водного транспорта Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

«Открытие навигации в московском бассейне внутренних водных путей запланировано на 24 апреля 2024 года. В 2024 году планируется, что по Москве-реке будут курсировать порядка 100 единиц флота, а по круизным маршрутам – 97 единиц флота», – сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что 24 апреля планируется первое отправление судна («Сергей Дягилев»), осуществляющего перевозку по туристическому маршруту из Москвы.