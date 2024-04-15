Более тысячи событий пройдет на площадках Москвы в рамках «Библионочи»

В столице с 20 на 21 апреля состоится ежегодная акция «Библионочь», в которой поучаствуют свыше 200 библиотек, культурных центров, музеев, детских школ искусств и других учреждений. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник, 15 апреля.

Все мероприятия запланированы в бесплатном формате, но на большинство из них нужно будет предварительно зарегистрироваться.

— Всего в рамках культурно-познавательной акции пройдет больше тысячи мероприятий. Программа по традиции начнется с детского формата «Библиосумерки» в 16:00. Для юных гостей городские площадки подготовят около 400 событий: спектаклей, читок, мастер-классов, интерактивных шоу и встреч с писателями, — пояснила заммэра.

Так, в Центральной городской детской библиотеке имени А. П. Гайдара для гостей подготовили спектакль «Пикник для книг», постановку театра теней «Маугли», мастер-класс «Коллажи любимых сказок» и другое.

Кроме того, в библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина программа стартует в 18:00. Там в первый раз проведут торжественную свадебную церемонию. Пара поженится в старинном особняке XIX века. Площадки акции будут открыты во всех округах города.

Помимо этого, в «Лужниках» 18 апреля откроется выставка о культуре и спорте.