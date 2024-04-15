В Москве стартовало голосование по выбору лучшего парка для пробежек

В проекте «Активный гражданин» началось голосование, участники которого определят лучшие городские парки для пробежек.

На выбор есть около 20 вариантов. Среди них Парк Горького, музей-заповедник «Царицыно», Измайловский парк, усадьба Воронцово, парк «Яуза» и другие. Те, кто не нашел в перечне любимый беговой маршрут, могут указать свой вариант ответа. Кроме того, горожанам предстоит ответить, как часто они занимаются спортом и сколько километров в среднем пробегают за одну тренировку.

«Активные граждане», увлеченные другими видами спорта, могут выбрать вариант «Я не занимаюсь бегом» и вписать предпочтительные дисциплины.

Специально для любителей занятий на свежем воздухе в парках столицы обновляют уже существующие дорожки, прокладывают новые маршруты, проводят забеги и открывают спортивные клубы. Каждый парк предлагает разные условия тренировок, протяженность маршрутов, дорожки и рельеф.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,9 миллиона человек, в общей сложности прошло свыше шести тысяч голосований. Решения, поддержанные большинством участников, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.