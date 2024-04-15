Семь картин забывали пассажиры в столичном метро с начала года
Семь картин забывали пассажиры в столичном метро с начала 2024 года, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С начала 2024 года на склады поступило семь картин, шесть из которых уже вернули владельцам», – говорится в сообщении.
Как уточняется, среди них были репродукции известных полотен, а также натюрморты, пейзажи и портреты по фотографии.
«С начала 2024 года на склады забытых вещей поступило более 12,5 тыс. оставленных предметов. Для удобства пассажиров они работают каждый день с 8:00 до 20:00 без выходных. Склады находятся на станциях «Черкизовская», «Деловой центр» и «Котельники», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.