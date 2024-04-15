Семь картин забывали пассажиры в столичном метро с начала года

Семь картин забывали пассажиры в столичном метро с начала 2024 года, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С начала 2024 года на склады поступило семь картин, шесть из которых уже вернули владельцам», – говорится в сообщении.

Как уточняется, среди них были репродукции известных полотен, а также натюрморты, пейзажи и портреты по фотографии.