В Москве откроют запись детей на кружки через электронный дневник «МЭШ»

Жители Москвы смогут записывать детей в секции и кружки при помощи сервиса «Московская электронная школа» («МЭШ»), который позволит выбрать дополнительные занятия по месту жительства и учебы ребенка. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Она подчеркнула, что в Москве созданы все условия для эффективного развития потенциала детей. Занятия проводятся по разным направлениям.

«Есть традиционные дисциплины, например изучение языков, робототехника, программирование, живопись, театральное искусство. А есть и более нестандартные, среди которых ювелирное дело, сити-фермерство, аквариумистика, археология и палеонтология», — рассказала вице-мэр.

Ракова объяснила, что в электронном дневнике «МЭШ» появится раздел «Кружки», который упростит процедуру записи на занятия, а также сэкономит время родителей и учащихся.

Из списка рекомендованных кружков на платформе можно будет выбрать занятия в соответствии с возрастом ребенка и возможностями школы, которую он посещает. Перечень фильтруется по образовательной организации, направлению, району, возрасту, уровню программы, а также бесплатной или платной форме обучения.

Карточка каждого кружка содержит всю необходимую информацию, включая адрес, номер телефона, расписание, формат занятия и контактное лицо. Заинтересовавшую секцию можно добавить в избранное.

Ученикам старше 14 лет будет доступна самостоятельная запись на бесплатные занятия. Школьники младшего возраста могут добавить кружки в избранное, чтобы они отобразились в этом же разделе у их родителей. Для некоторых секций будет доступно подписание договора в электронном виде. Каждый этап поступления сопровождается уведомлениями, чтобы пользователи не пропустили следующие необходимые действия.