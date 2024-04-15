В московских школах искусств началась приемная кампания

В столичных школах искусств началась приемная кампания, которая продлится два месяца. Дети смогут поступить на музыкальное, театральное, хореографическое или художественное направление образования.

Для учеников в школах искусств подготовлены предпрофессиональные и общеразвивающие программы. На первой ребята с раннего возраста готовятся к карьере в творческой сфере, а на второй дети и взрослые могут получить эстетическое воспитание. Подать заявку на поступление в школу искусств может любой желающий. При этом необязательно выбирать учреждение, наиболее близкое к дому.

При поступлении в музыкальную школу после подачи заявления родителей с ребенком пригласят на прослушивание, чтобы оценить чувство ритма, память, артикуляцию и музыкальный слух возможного будущего ученика. На художественном, хореографическом и других отделениях также решение о том, стоит ли принять ребенка на обучение и какие способности у него есть, выносит комиссия. Всего в столице работает 137 детских школ искусств, передает официальный сайт мэра Москвы.

В городе разработали систему предоставления образования и продвижения для юных музыкантов, которая способствует их быстрому выходу на широкую аудиторию. Ученики получают образование по современным, академическим и народным музыкальным специализациям. Недавно также появились программы, посвященные звукорежиссуре и саунд-дизайну.