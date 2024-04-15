Собянин сообщил о росте популярности товаров под брендом "Сделано в Москве"

Свыше 480 бизнесменов стали участниками проекта "Сделано в Москве" с начала текущего года. На сегодняшний день в нем задействованы 5 487 человек, отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, в список участников входят в том числе московские бренды одежды, косметики и аксессуаров.

© Сетевое издание m24.ru

"Проект предоставляет московским предпринимателям бесплатные инструменты продвижения. Благодаря этому за первый квартал 2024 года они смогли заработать дополнительно больше 78 миллионов рублей", – говорится в публикации мэра.

Собянин обратил внимание, что портал "Сделано в Москве" насчитывает более 630 тысяч уникальных посетителей. Он также рассказал, что товары участников проекта можно было приобрести на Всемирном фестивале молодежи.

Представители 80 государств посетили данное мероприятие в этом году, уточнил мэр. Он отметил, что столичные предприниматели приняли участие в деловой сессии с бизнесменами из Китая, а также в показе мод. Кроме того, в феврале на базе кластера "Ломоносов" начал работать флагманский магазин "Сделано в Москве", напомнил Собянин.

В этом году будут открыты и другие торговые точки, резюмировал он. Ранее заммэра Наталья Сергунина сообщила, что московские предприниматели при поддержке города посетили 100 зарубежных выставок и форумов с февраля 2017 года. Они представляли услуги и товары под брендом Made in Moscow более чем в 30 странах. Юбилейной стала поездка на индийский киномаркет Film Bazaar. К ней присоединились 15 кинопроизводителей и анимационных студий.