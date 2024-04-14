В Москве за неделю выпадет месячная норма осадков

Всех любителей выбраться на природу и дачников на следующей неделе — с 15 по 21 апреля — ждёт неприятный сюрприз. По прогнозу погоды несколько дней подряд будут лить ливни, а из-за похолодания добавится ещё и мокрый снег. Подробнее о том, к чему нужно готовиться, — далее в материале.

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Осадки в Москве

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, жителей столицы ждёт месячная норма осадков за неделю да ещё и похолодание с барической пилой. Объём осадков за неделю достигнет 37−38 мм, или 3−4 вёдер дождевой воды на кв. м, сообщило РИА «Новости».

1. В ночь с воскресенья на понедельник, с 14 на 15 апреля, пройдёт самый сильный ливень (10 мм). Вечером будет похолодание, поэтому можно готовиться и к мокрому снегу. Температура будет в диапазоне 6−11 градусов.

2. Во вторник, 16 апреля, будет самый сухой день, температура 10−15 градусов.

3. В среду, 17 апреля, основные дожди пройдут ночью, а днём воздух прогреется до 8−13 градусов.

4. Вечером в четверг, 18 апреля, зарядят обложные дожди, объём осадков дойдёт до 5,8 мм. Температура будет 6−11 градусов.

5. В ночь на пятницу, 19 апреля, и утром осадки превысят 18,9 мм. Это будет самый холодный день недели, поэтому дождь будет чередоваться с мокрым снегом. Температура опустится на 5 градусов ниже нормы — до 3−8 градусов.

6. В ночь на субботу, 20 апреля, вернутся заморозки: в Москве — 0−3 градуса, а в Подмосковье — от -1 до 4 градусов. Зато днём воздух прогреется до 13−18 градусов. То же самое будет и в воскресенье.

Барическая пила

Тишковец добавил, что на неделе москвичей ждёт и барическая пила, при которой атмосферное давление будет колебаться от 732 до 755 мм ртутного столба. О том, что это за пила такая и как она влияет на человека, можно узнать в эксклюзивном материале «Секрета».