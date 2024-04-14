Мэр Москвы назвал преимущества новых поездов «Иволга 3.0»

За год в Москве появилось 19 новых поездов «Иволга 3.0». Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

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«Они на 97 процентов состоят из российских комплектующих, отличаются повышенной эргономичностью и низким уровнем шума. В “Иволге” третьего поколения удобнее кресла, больше сидячих мест, 1,6 тысячи зарядных устройств, в том числе для электросамокатов», — отметил Мэр Москвы.

Вагоны оснащены системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Также предусмотрено адаптивное освещение. Утром лампы дают яркий и бодрящий холодный свет, а вечером, наоборот, мягкий и успокаивающий. Подсветка есть даже под креслами.

«Иволга 3.0» быстрее своих предшественниц за счет динамичного разгона и торможения. Эти составы Центральная пригородная пассажирская компания использует на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3). Полностью обновить там парк поездов планируется до конца года.