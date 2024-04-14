Москвичей предупредили о мокром снеге

Мокрый снег, который будет сразу таять, может появиться в Москве вечером 15 апреля вместе с дождем, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Из-за грядущего похолодания есть вероятность того, что к дождю станет примешиваться и мокрый снег, который, конечно же, сразу будет таять. Это символически может произойти вечером в понедельник и в светлое время суток в пятницу, когда ожидается самый холодный день", - сказал он.

Тишковец также добавил, что в ночь на 20 апреля не исключены заморозки: в Москве от 0 до +3 градусов, в Подмосковье - от -1 до +4 градусов.

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"Водителям на летней резине на этот короткий период лучше притормозить эксплуатацию автомобилей", - предложил синоптик.

Согласно данным гидрометцентра, в ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха в столице опустится до +4...+6 градусов. Кратковременный дождь, местами ожидается гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/ с. Днем в понедельник воздух прогреется до +9...+11 градусов.