Змеи просыпаются на природных территориях столицы

Змеи просыпаются на природных территориях Москвы, сообщается на официальном сайте мэра.

«Гадюки – ядовитые змеи, но просто так они не нападают. Эти пресмыкающиеся кусают, только когда чувствуют опасность, и всячески стараются ее избежать – уползти или предупредить о своем присутствии угрожающей позой. Наиболее опасна змея, которую не видно, а если она обнаружена, то угрозы уже не представляет», – говорится в материале.

Как отмечается, гадюка способна нанести укус на уровне не выше колена взрослого человека. Специалисты рекомендуют для прогулок на природе надевать высокую обувь либо широкие брюки из плотной ткани. В зарослях травы необходимо раздвигать растения, постукивая палкой. Это позволит заблаговременно вспугнуть змею и дать ей время уползти. Если змея все же укусила, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

В ожидании врача следует освободить место укуса от утягивающей одежды и украшений, промыть рану водой с мылом или антисептиком, наложить стерильную повязку. Желательно принять противоаллергический препарат, если он есть под рукой. Если укус пришелся на руку или ногу, необходимо наложить на нее шину, сделанную из подручных средств, например с помощью палки. При транспортировке нужно держать конечность в вертикальном положении.

«Домашние питомцы при встрече со змеей более уязвимы. Если рептилия укусила животное, его необходимо быстро доставить к ветеринарному врачу. В течение первых 15 минут нужно промыть ранку дезинфицирующим раствором без содержания спирта и дать животному любой препарат против аллергии – лучше в виде инъекции. На такие случаи антигистаминные средства должны быть в любой дачной аптечке, их можно брать с собой и на прогулки в лесу. Подвижность питомца желательно ограничить – так яд медленнее распространится по организму. Собаку можно уложить, кошку – поместить в переноску и на машине довезти пострадавшее животное до клиники», – говорится в сообщении.

В столице, помимо гадюки обыкновенной, обитают уж обыкновенный и медянка обыкновенная. Все они занесены в Красную книгу Москвы.

В пресс-службе рассказали, что гадюка – змея среднего размера. Ее окрас может иметь разные оттенки и степень насыщенности – от серого до темно-коричневого, с характерным зигзагообразным узором по всей длине. Ужа отличают желтые или оранжевые пятна на голове. Поведение у гадюк тоже иное: они чаще принимают позу угрозы – сворачиваются кольцами, приподнимают голову и периодически делают выпады вперед, издавая характерные шипящие звуки.

Помимо этих двух видов змей, в Москве есть вероятность встретить медянку. Это змея среднего размера, отдаленно напоминающая гадюку. Ее окрас может широко варьироваться. В отличие от гадюки на теле медянки отсутствует характерный узор, но есть два продольных ряда пятен. Кроме того, вдоль глаз у этой змеи проходит горизонтальная черная отметина. Медянка считается ядовитой для своих жертв маленького размера, которых она заглатывает. Для человека она не опасна, хотя при встрече с ним может принимать угрожающую позу для отпугивания и самозащиты.