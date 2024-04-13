Московский академический театр сатиры принял участие в международной акции «Сад памяти», созданной в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

«Ежегодно в России и за ее пределами волонтеры высаживают 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Такая важная традиция помогает нам сберечь историческую память и увековечить подвиги героев прошлого и настоящего времени, а так же сохранить преемственность поколений», – говорится в сообщении.

Так же как и в прошлом году, сегодня артисты Театра сатиры поддержали акцию «Сад памяти», высадив саженцы на территории парка ВДНХ.