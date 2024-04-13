Собянин: обитатели Московского зоопарка выходят из зимней спячки

Обитатели Московского зоопарка выходят из зимней спячки. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

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«Окончательно пробудился бурый медведь Гром. Он приехал в наш зоопарк осенью 2022-го из Донбасса. Зоологи соорудили для мишки искусственную берлогу, и он впервые в жизни смог выспаться зимой. Сейчас он вышел из второй спячки, постепенно набирает вес и живет в тихом уголке центра воспроизводства», — написал Мэр Москвы.

Кроме того, в зоопарке возвращаются к активной жизни еноты, сурки и белогрудые ежи. Зоологи следят за их рационом и контролируют набор веса. Еноты живут возле павильона «Змеиное сафари», сурки — около слоновника, а белогрудые ежи — в вольере «Фауна России».

Из зимней спячки вышли и летучие мыши. В столице обитает шесть видов таких животных и все они занесены в Красную книгу Москвы. Зимой летучие мыши нередко прячутся в помещениях и, если просыпаются раньше положенного срока, могут погибнуть от холода и голода, поэтому неравнодушные москвичи передают их в зоопарк.