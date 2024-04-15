Собянин рассказал о реализации первого проекта комплексного развития территорий

На месте бывшей промзоны «Октябрьское поле» ввели в эксплуатацию четыре жилых корпуса и детский сад. Этим и другими результатами реализации первого проекта комплексного развития территорий в понедельник, 15 апреля, поделился мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, сейчас инвестор достраивает жилье, бизнес-центр и еще один детский сад, создавая современный городской квартал на территории бывшей промышленной зоны. Договор о реорганизации был заключен в 2020 году. С того момента на месте «Октябрьского поля» также ввели в эксплуатацию дом с медицинским центром и школу.

В настоящее время в столице реализуют 75 проектов комплексного развития территорий. Больше всего проектов находится на севере столицы (13), юго-востоке (12) и юго-западе (10). Общая площадь участков превышает 995 гектаров. На местах бывших промзон, старых складов и зданий построят более 19,2 миллиона квадратных метров недвижимости, из них почти четыре миллиона «квадратов» — жилье для участников программы реновации.

— Также планируется возвести около 2,3 миллиона квадратных метров промышленных предприятий и свыше шести миллионов «квадратов» общественно-деловой недвижимости. В том числе — садики, школы, колледжи, медицинские учреждения, спорткомплексы и другие полезные горожанам объекты. Они дадут почти 194 тысячи рабочих мест, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В районе Строгино и городском округе Щербинка также проведут реорганизацию территорий. В рамках реализации проектов планируется построить около 67 тысяч квадратных метров недвижимости.