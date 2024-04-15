Москвичам предсказали похолодание

Жителей столичного региона в понедельник, 15 апреля, ожидает облачная погода с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха составит 11 градусов тепла.

В Москве днем будет 9-11 градусов тепла, в ночью похолодает до плюс 3. В Московской области прогнозируют 7-12 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до плюс 1 градуса.

Днем ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, возможны порывы ветра 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 734-735 миллиметров ртутного столба, указано на сайте Гидрометцентра.

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Накануне москвичей предупредили об ухудшении погоды. По данным МЧС, до понедельника, 15 апреля, ожидаются неблагоприятные погодные условия.

На предстоящей неделе в столичный регион вернутся похолодание, осадки и пониженное атмосферное давление, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, после аномально теплого для центральной России начала месяца средняя температура воздуха оказалась примерно на шесть градусов выше климатической нормы.