Собянин утвердил проект реконструкции трех улиц

Изменения помогут улучшить транспортное обслуживание более чем 200 тысяч человек.

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В столице утвердили проект реконструкции улично-дорожной сети в районах Северное Медведково и Лосиноостровский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В рамках проекта запланирована реконструкция улицы Малыгина на участке от Тайнинской до Челюскинской улицы. Протяженность этого участка — 1072 метра (три-четыре полосы в каждом направлении). Кроме того, работы пройдут на участке Осташковской улицы от проезда Шокальского до Широкой улицы (368 метров, три — пять полос в каждом направлении) и на отрезке Широкой улицы от Осташковской до Тайнинской улицы (887 метров, три — пять полос в каждом направлении).

Помимо этого, специалисты займутся реконструкцией развязки на пересечении Осташковской и Широкой улиц, моста через реку Яузу на Широкой улице. Построят участок проезда Шокальского от Енисейской улицы до Проектируемого проезда № 5016, сделают разворот на Широкой улице по направлению к Осташковской улице. Также в планах — реконструкция отстойно-разворотной площадки на Осташковской улице. Там появятся дополнительные въезды и выезды с Широкой улицы и из проезда Шокальского. Такие изменения помогут улучшить движение наземного транспорта.

«Везде установят дополнительные светофоры, обустроят велодорожки, пешеходные тротуары и наземные переходы, парковки для автомобилей», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Всего рамках проекта построят и реконструируют 3,1 километра дорог, а также благоустроят 7,96 гектара территории, которая находится рядом. Благодаря этому улучшится транспортное обслуживание более чем 200 тысяч человек, проживающих и работающих в районах Северное Медведково и Лосиноостровский.