Собянин открыл новую детскую поликлинику в районе Бирюлево Восточное

Сергей Собянин принял участие в торжественном открытии новой детской поликлиники на Лебедянской улице в районе Бирюлево Восточное и поздравил жителей с открытием нового медицинского учреждения.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Мы постарались сделать так, чтобы это была одна из самых лучших в Москве, я думаю, и в стране, детских поликлиник", – рассказал градоначальник в ходе общения с местными жителями, которые уже успели посетить заведение.

По его словам, здесь есть все для комфортного обследования и лечения. В пресс-службе мэра и правительства города указали, что объект начали строить в сентябре 2020-го и завершили в марте 2024 года. Здесь разместили головное здание детской городской поликлиники № 23, которое ранее находилось на улице Кошкина.

Новое здание представляет собой пятиэтажный корпус площадью 9 400 квадратных метров, что почти в 1,5 раза больше старого сооружения. Благодаря расширению там удалось разместить клинико-диагностическую лабораторию, отделение физиотерапии с кабинетами массажа и залом лечебной физической культуры, а также отделение профилактики.

"В новой поликлинике будут работать 163 человека, в том числе 55 врачей. Оказание медицинской помощи организовано в соответствии с "Новым московским стандартом", – рассказали в пресс-службе.

В здании разместили новейшее медицинское оборудование, включая различные аппараты диагностики сердечно-сосудистой, нервной и дыхательных систем, а также рентгенологических исследований и оборудование для офтальмологии, оториноларингологии, хирургии и физиотерапии.

Мэр уточнил, что в настоящее время городские власти продолжают масштабное обновление старых и строительство новых медицинских объектов. В частности, реконструкция коснулась и некоторых поликлиник Бирюлева Восточного.

"Но не везде их можно реконструировать. Надо строить и новые там, где это необходимо", – уверен Собянин.

Он добавил, что сейчас в столице уже возвели 80 новых поликлиник, а еще 20 находятся в процессе строительства. При этом их планируют достроить уже в ближайшие годы.

Ранее мэр рассказывал, что реконструкцию поликлиники на Амурской улице в районе Гольяново планируется завершить в 2024 году. В третьем филиале 122-й детской городской поликлиники медицинскую помощь получают более 12 тысяч пациентов. Для соответствия новому московскому стандарту строителям пришлось фактически заново перестроить все сооружение.