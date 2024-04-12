Москвичей и гостей столицы призвали пользоваться городским транспортом 12 апреля

Жителям и гостям столицы порекомендовали пользоваться городским транспортом из-за прогнозируемого дождя вечером в пятницу, 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Осадки и сильный ветер ожидаются до ночи. При этом вечерний разъезд 12 апреля начнется раньше обычного — после 16:00, поэтому горожан и гостей столицы просят выезжать до него или отложить поездки на автомобиле на более позднее время, а для перемещения использовать городской транспорт.

Сейчас интенсивное движение наблюдается на Третьем транспортном кольце в районе Трофимовской эстакады, на МКАД в районе Волгоградского проспекта и на Садовом кольце в районе Добрынинского тоннеля.

— Будьте аккуратны за рулем: избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Не оставляйте автомобиль и не стойте сами вблизи деревьев и шатких конструкций, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В свою очередь в пресс-службе МЧС по городу призвали автомобилистов снизить скорость движения и увеличить дистанцию относительно впереди идущих транспортных средств, а также избегать резких маневров. Пешеходам следует при нахождении на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.