Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре 12 апреля

В пятницу, 12 апреля, в столице ожидаются дождь и усиление ветра, порывы которого могут достигать до 17 метров в секунду. Об этом предупредили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий, — говорится в сообщении.

Работа систем жизнеобеспечения находится под особым контролем ведомства, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В свою очередь в пресс-службе МЧС по городу призвали автомобилистов снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать резких маневров. Пешеходам следует при нахождении на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

МЧС ранее предупредило москвичей об аномально жаркой погоде с 10 по 14 апреля. В столичном регионе также был объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за сильного потепления.