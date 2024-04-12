Собянин поздравил москвичей с Днем космонавтики

В своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин написал: "Полет Юрия Гагарина открыл человечеству путь к звездам. Выдающиеся ученые, конструкторы, инженеры, обеспечившие космическое первенство, навсегда вошли в отечественную историю и сердца людей как настоящие герои".

Мэр отметил, что и сегодня российская ракетно-космическая отрасль динамично развивается. В Москве работают ведущие промышленные предприятия, научные центры и инженерные вузы, приумножающие традиции России как космической державы.

Для всех желающих познакомиться с космосом поближе открыты тематические музеи, планетарий и народная обсерватория. В них можно увидеть лунный грунт, совершить интерактивный полёт в космос и рассмотреть подлинные образцы космической техники.