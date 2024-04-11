Собянин: команда Москвы стала победителем Спартакиады учащихся

Московская команда выиграла общекомандный зачет на Спартакиаде учащихся – 2024. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Он отметил, что всего у столичной сборной 17 золотых, 17 серебряных и 15 бронзовых медалей. Елена Мягкова из ГБУ ДО "Московская академия зимних видов спорта" выиграла сразу пять высших наград в конькобежном спорте, еще по две золотых медали завоевали юноши в хоккее 3х3.

Мэр поздравил всю команду Москвы с такими выдающимися спортивными результатами, а также пожелал им новых побед и вершин.

Собянин напомнил, что XII Зимняя спартакиада учащихся РФ 2024 года проходила с 3 февраля по 10 апреля в шести российских регионах. Порядка 2 205 спортсменов соревновались в 16 видах спорта. Победителями стали 106 москвичей.

Ранее сообщалось, что в столице открылась регистрация на спартакиаду "Моспром". Соревнования пройдут в городе в шестой раз. Поучаствовать в них могут работники московских предприятий и студенты профильных вузов и колледжей.