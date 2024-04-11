Более 5,7 тыс. человек в Москве прошли полный курс вакцинации от клещевого энцефалита

В столице с начала 2024 года более 5,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации от клещевого энцефалита, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

«С 1 января проведено 17 тыс. 534 прививки. Полный курс вакцинации против клещевого вирусного энцефалита получили 5 тыс. 780 человек (на 1,7 тыс. больше, чем в 2023 году), в том числе 2 тыс. 90 детей (на 677 больше, чем в 2023 году)», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что укусы клещей на территории столицы зафиксированы у горожан, посетивших Измайловский парк, Ботанический сад, национальный парк «Лосиный остров» и зеленые зоны в ТиНАО.