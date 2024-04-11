В Москве пройдет «это лето фестиваль»

Новое культурное событие для современных москвичей, куда можно прийти всей семьей

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1-2 июня в одном из центральных парков Москвы - саду «Эрмитаж» - пройдет «это лето фестиваль», который станет ярким стартом и вектором всего грядущего солнечного сезона — для культурных событий, инфраструктуры и активных жителей мегаполиса. Это новое событие от Московского центра урбанистики про современный семейный формат городского досуга.

В музыкальном лайнапе заявлены громкие имена. Среди артистов: голос мелодичного хип-хопа и романтических переживаний миллениалов FEDUK; трио-блокбастер «Хлеб», собранный комедиантами из YouTube Денисом Кукоякой, Александром Шулико и Кириллом Трифоновым; Сироткин — главная инди-группа страны, чьи песни — идеальный саундтрек для новых мечтаний и надежд, а также NEMIGA — романтичный электропоп-дуэт из Минска, взорвавший чарты и танцполы стран СНГ, Тося Чайкина — одна из самых ярких, искренних и лиричных представительниц поп-жанра с эмоциональным и чувственным вокалом — и другие исполнители, список которых будет дополняться.

«это лето фестиваль» – событие про досуг в современном городе, где взрослые и дети смогут активно взаимодействовать друг с другом или найти себе компанию по интересам. Программа фестиваля погрузит людей разных поколений в общую среду, где мир взрослых встречается с детскими смелостью и открытостью. Каждый из гостей погрузится в культурный опыт, релевантный своему возрасту. Взрослые и подростки смогут посетить мастер-классы, лекторий и концерты любимых артистов, а совсем юные участники — провести время в интерактивных и игровых зонах. Территория фестиваля будет разделена на спокойный сектор, где можно перевести дух и найти занятие для совсем маленьких гостей события, и громкий — с музыкой и шумным праздником. Отдельное внимание – культурной программе от Переделкино, которые готовят мастер-классы для детей и спецпроект про книги и жизнь в большом городе. Также организаторы позаботились о пространстве для неспешных семейных пикников и фудкорта с разнообразной уличной едой.

Организатор фестиваля — Московский центр урбанистики, сотрудники которого создавали и развивали главные культурные площадки города последние 15 лет. «Это лето» станет проектом, который воплотит самые заветные идеи команды.

«Для меня 1 июня с детского возраста - праздник детства и начала лета. В Москве сформировалась уникальная инфраструктура креативных развлечений для детей и их родителей. Нам захотелось создать атмосферное мероприятия для молодых семей, где особое внимание уделяется совместному досугу родителей и детей. И я очень надеюсь, что наш фестиваль задаст гостям отличное настроение на всё московское лето”, – Сергей Капков, руководитель Московского центра урбанистики. «Наш фестиваль - это про атмосферу, в первую очередь. Гостям должно быть комфортно, каждый сможет найти что-то по душе. Это может быть семейный пикник с детьми или же танцы до упаду с нашими артистами, а может кого-то заинтересует лекторий, ему мы уделяем особое внимание - хочется обсудить жизнь в большом городе. Кстати, декор площадки - это очень важная составляющая для нас, как организаторов. Мы сразу решили, что хотим немного по-новому представить полюбившуюся фестивальную площадку, поэкспериментировать с цветами и формами, добавить красок», – Анна Пискунова, директор фестиваля.

Отдельное внимание художественной и образовательной программам, а также спорту. Днем гости смогут участвовать в соревнованиях не только в классике парков вроде пинг-понга или бадминтона, но и попробовать себя в новых дисциплинах.

«это лето фестиваль» — воплощенная фантазия на тему идеального пространства для жизни. Все конструкции, сцены и зоны будут построены с особым вниманием к природной среде — прозрачно и функционально, подчеркивая красоту существующих ландшафтов.

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