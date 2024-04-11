Собянин объявил о благоустройстве территорий четырех столичных больниц

На территории четырех столичных больниц пройдут работы по благоустройству. Они затронут Онкологический центр № 1 ГКБ имени Юдина, Городскую клиническую больницу имени Ерамишанцева, Городскую клиническую больницу имени Юдина и Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Так, на территории онкологического центра № 1 ГКБ имени Юдина планируется расширить проезды и создать дополнительные пешеходные маршруты. В Городской клинической больнице имени Ерамишанцева в ходе благоустройства установят скамейки, навесы и скульптурные композиции в зоне отдыха перед главным корпусом и на площадке торжественных встреч у роддома. Также проектом предусмотрено создание спортивной площадки для сотрудников.

Кроме того, на территории Городской клинической больнице имени Юдина создадут специализированный уличный лифт для организации прогулок на койках-каталках пациентов Центра паллиативной помощи, у которого обустроят площадку для проведения различных мероприятий.

— В Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой организуем систему навигации, сделаем детские и спортивные площадки, тропы здоровья, амфитеатр и павильоны для проведения мероприятий, зоны тихого отдыха. Для безопасности на территориях больниц обновим освещение и системы видеонаблюдения. Также везде расширим парковку, — рассказал Сергей Собянин в Telegram-канале.

В 2024 году работы по благоустройству пройдут в Парке Горького, «Сокольниках» и музее-заповеднике «Коломенское». Последний ежегодно посещают более четырех миллионов человек.