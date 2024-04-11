Москвичам рассказали о погоде на выходных

На предстоящих выходных в Москве ожидается дождь, однако температура воздуха достигнет плюс 15 градусов. О прогнозе погоды 13 и 14 апреля в беседе с АГН «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, погода начинает меняться, но предстоящие выходные будут теплыми, несмотря на то, что в воскресенье ожидается дождь.

«В субботу погода теплая, без осадков, облачно с прояснениями. Ночью — плюс 5–6 градусов, днем — около 15 градусов. В воскресенье — аналогичная погода, но во второй половине дня пойдет небольшой дождь», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что из-за изменений в направлении воздушных масс будет меняться и температура воздуха. Если в ночь на пятницу ожидается лишь плюс 5-7 градусов, то днем в столице будет до плюс 16 градусов.

Ранее москвичам спрогнозировали похолодание и усиление ветра с дождем 11 апреля.