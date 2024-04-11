Москвичей предупредили о локальных затруднениях на дорогах

О локальный затруднениях на дорогах в четверг, 11 апреля, жителей Москвы предупредили в столичном Дептрансе. По данным ведомства, затруднения ожидаются на вылетных магистралях города по направлению в область.

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Вечером ожидаются пробки, которые специалисты оценили предварительно в 6-7 баллов. Локальные затруднения могут возникнуть из-за ремонтных работ в городе. Горожан призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее сообщалось, что теперь в Москве дорожные камеры будут фиксировать новое правонарушение — стоянку на «направляющем островке», обозначенном разметкой на проезжей части. Штраф составит 2,5 тысячи рублей.